Vinobalades : dîner chez le vigneron au Château Haut Bourcier Lieu-dit Le Coudonneau Saint-Androny, 27 juillet 2023, Saint-Androny.

Saint-Androny,Gironde

Venez partager une soirée au château ! Le château Haut Bourcier vous invite à dîner. Au programme :

· 18h : accompagné du vigneron, profitez d’une balade dans les vignes et découvrez la faune et la flore du vignoble et toute sa biodiversité.

· 20h : visitez ensuite la propriété et le chai du vigneron qui vous dévoilera les secrets de ses vins de Blaye Côtes de Bordeaux. Vous partagerez alors un verre de vin à l’apéritif.

· 20h30 : dans un cadre chaleureux, partagez un dîner convivial avec le vigneron.

2023-07-27

Lieu-dit Le Coudonneau

Saint-Androny 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and share an evening at the château! Château Haut Bourcier invites you to dinner. On the program:

– 6pm: accompanied by the winemaker, enjoy a stroll through the vines and discover the fauna and flora of the vineyard and all its biodiversity.

– 8pm: visit the estate and the winemaker’s cellar, where he will reveal the secrets of his Blaye Côtes de Bordeaux wines. Share a glass of wine as an aperitif.

– 8:30pm: enjoy a convivial dinner with the winemaker in a warm and inviting setting

¡Venga a compartir una velada en el château! El Château Haut Bourcier le invita a cenar. En el programa:

– 18:00: acompañado por el enólogo, disfrute de un paseo por las viñas y descubra la fauna y la flora del viñedo y toda su biodiversidad.

– 20:00 h: A continuación, visita de la finca y de la bodega del viticultor, donde le revelará los secretos de sus vinos Blaye Côtes de Bordeaux. A continuación, compartirá una copa de vino como aperitivo.

– 20:30: Disfrute de una cena de convivencia con el viticultor en un ambiente cálido

Verbringen Sie einen gemeinsamen Abend im Schloss! Das Schloss Haut Bourcier lädt Sie zu einem Abendessen ein. Das Programm :

– 18 Uhr: Genießen Sie in Begleitung des Winzers einen Spaziergang durch die Weinberge und entdecken Sie die Fauna und Flora des Weinbergs und seine gesamte Biodiversität.

– 20 Uhr: Besuchen Sie anschließend das Anwesen und den Weinkeller des Winzers, der Sie in die Geheimnisse seiner Blaye Côtes de Bordeaux-Weine einweihen wird. Anschließend teilen Sie sich ein Glas Wein zum Aperitif.

– 20:30 Uhr: Genießen Sie ein gemütliches Abendessen mit dem Winzer

