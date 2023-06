Live music au Clos Bernard Lieu dit Le Clos Bernard Les Allues, 13 juillet 2023, Les Allues.

Les Allues,Savoie

Tous les jeudis soir au Clos Bernard, venez profiter d’un dîner en musique avec en plein cœur de la forêt de l’Altiport dans un lieu féerique..

2023-07-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-24 00:00:00. .

Lieu dit Le Clos Bernard Méribel – Centre

Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Every Thursday evening at Clos Bernard, come and enjoy a dinner with music in the heart of the Altiport forest in a magical place.

Todos los jueves por la noche, en Le Clos Bernard, disfrute de una cena musical en el corazón del bosque de Altiport, en un entorno mágico.

Jeden Donnerstagabend können Sie im Clos Bernard ein Abendessen mit Musik und mitten im Wald des Altiports an einem märchenhaften Ort genießen.

Mise à jour le 2023-06-23 par Méribel Tourisme