Marché de Noël à la ferme Lieu-dit le Chatelier Limoise, 4 décembre 2023, Limoise.

Limoise,Allier

Un marché 100% bourbonnais avec 18 exposant·es, dont 11 adhérent·es à Allier Bourbonnais Produits !

On vous recommande fortement de venir chaussés façon campagne voir même fermière pour plus de confort !.

2023-12-07 16:00:00 fin : 2023-12-07 20:00:00. .

Lieu-dit le Chatelier

Limoise 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A 100% Bourbonnais market with 18 exhibitors, including 11 members of Allier Bourbonnais Produits!

We strongly recommend that you come with country shoes, or even farm shoes for added comfort!

Un mercado 100% Bourbonnais con 18 expositores, entre ellos 11 miembros de Allier Bourbonnais Produits

Le recomendamos encarecidamente que venga con zapatos de campo, ¡o incluso con zapatos de granja para mayor comodidad!

Ein Markt zu 100 % aus Bourbonnais mit 18 Ausstellern, darunter 11 Mitglieder von Allier Bourbonnais Produits!

Wir empfehlen Ihnen, in Landhausschuhen oder sogar in Bauernschuhen zu kommen, um es bequemer zu haben!

Mise à jour le 2023-11-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région