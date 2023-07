Les fruits rouges d’Anne Champenois Lieu-dit « Le Château » Mont-Saint-Martin, 12 juillet 2023, Mont-Saint-Martin.

Mont-Saint-Martin,Ardennes

Anne Champenois produit des petits fruits rouges, elle sélectionne les meilleures variétés pour leur goût et la tenue du fruit. Goûtez à ces délicieux produits à base de framboises, cassis, myrtilles et mûres : confitures, coulis, sirops, nectar… Vente directe à la ferme sur rendez-vous et sur commande.

Lieu-dit « Le Château »

Mont-Saint-Martin 08400 Ardennes Grand Est



Anne Champenois produces red berries, she selects the best varieties for their taste and the way the fruit holds up. Taste these delicious products made from raspberries, blackcurrants, blueberries and blackberries: jams, coulis, syrups, nectar… Direct sale at the farm by appointment and by order

Anne Champenois produce frutos rojos, selecciona las mejores variedades por su sabor y la calidad de la fruta. Pruebe estos deliciosos productos elaborados con frambuesas, grosellas, arándanos y moras: mermeladas, coulis, siropes, néctares… Venta directa en la granja con cita previa y por encargo

Anne Champenois produziert Beerenfrüchte. Sie wählt die besten Sorten aufgrund ihres Geschmacks und der Haltbarkeit der Früchte aus. Probieren Sie die köstlichen Produkte aus Himbeeren, schwarzen Johannisbeeren, Heidelbeeren und Brombeeren: Konfitüren, Coulis, Sirupe, Nektar… Direktverkauf auf dem Bauernhof nach Vereinbarung und auf Bestellung

