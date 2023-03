MEETING SAPA DES TÊTES BRÛLÉES lieu dit le charme chemin de parmaison Grand OT DE L'OUEST DES VOSGES Grand Catégories d’Évènement: Grand

Vosges Grand . Spectacle aérien Public d’aéromodélisme.

Présentations de modèles en vol avions, planeurs, jets, hélicos, drones, pulso-réacteurs avec la participation de nombreux Clubs du Grand Est.

Tombola: 1er prix un baptême de l’air

+33 6 30 61 59 49

