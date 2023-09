Animations au poney club Lieu-dit Le Champ Brûlé Lamblore, 21 octobre 2023, Lamblore.

Lamblore,Eure-et-Loir

Plusieurs animations pendant les vacances de la toussaint au poney club avec Emeline; initiation, dressage, voltige, soins des animaux. Selon les dates, vous pourrez assister à d’autres animations comme des randos, concours, balade pour halloween ainsi que des initiations trec..

2023-10-21 fin : 2023-11-03 . .

Lieu-dit Le Champ Brûlé

Lamblore 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Several activities during the All Saints’ vacations at the pony club with Emeline; initiation, dressage, acrobatics, animal care. Depending on the dates, you can also take part in other activities such as randos, competitions, Halloween rides and trec initiations.

Varias actividades durante las vacaciones de Todos los Santos en el pony club con Emeline; iniciación, doma, acrobacia, cuidado de animales. Dependiendo de las fechas, también podrás participar en otras actividades como paseos por senderos, concursos, paseos de Halloween y clases de senderismo.

Während der Allerheiligenferien finden im Ponyclub mit Emeline mehrere Veranstaltungen statt: Einführung, Dressur, Voltigieren, Tierpflege. Je nach Datum können Sie auch an anderen Veranstaltungen teilnehmen, z. B. an Wanderungen, Wettbewerben, Halloween-Ausflügen und Trekkingtouren.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT DU PERCHE