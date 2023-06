Douchapt Blues 2023 – « Les vieux Briscards du Blues » Lieu-dit Le Bourg Villetoureix, 1 juillet 2023, Villetoureix.

Villetoureix,Dordogne

Douchapt Blues 2022 ! Soirée concert avec Tao Ravao – Vincent Bucher . A partir de 20 heures. Soirée 10 euros. Restauration sur place. Réservation conseillée.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . .

Lieu-dit Le Bourg Parc de la Mairie

Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Douchapt Blues 2022 ! Concert evening with Tao Ravao – Vincent Bucher . From 8 pm. Evening 10 euros. Catering on the spot. Reservation advised

¡Douchapt Blues 2022 ! Concierto nocturno con Tao Ravao – Vincent Bucher . A partir de las 20h. Entrada 10 euros. Catering in situ. Se recomienda reservar

Douchapt Blues 2022! Konzertabend mit Tao Ravao – Vincent Bucher . Ab 20 Uhr. Abendveranstaltung 10 Euro. Verpflegung vor Ort. Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-06-16 par Val de Dronne