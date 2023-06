Rencontres artistiques avec Christine Dupuy & Jean-Pierre Courarie Lieu-dit Le Bourg Villetoureix, 9 juin 2023, Villetoureix.

Villetoureix,Dordogne

Rencontres artistiques avec Christine Dupuy Pastel sec & Jean-Pierre Courarie Vieux outils transformés. Vernissage le 9 Juin à 18h30, salle du Conseil. Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 12h & 13h30 à 17h30 Mairie de Vileltoureix. Entrée libre.

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-26 . .

Lieu-dit Le Bourg Mairie

Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Artistic encounters with Christine Dupuy Pastel sec & Jean-Pierre Courarie Vieux outils transformés. Vernissage June 9 at 6:30 pm, salle du Conseil. Open Monday to Friday, 9am to 12pm & 1:30pm to 5:30pm, Mairie de Vileltoureix. Free admission

Encuentros artísticos con Christine Dupuy Pastel seco y Jean-Pierre Courarie Viejas herramientas transformadas. Inauguración el 9 de junio a las 18.30 h, Salón de Plenos del Ayuntamiento. Abierto de lunes a viernes, de 9.00 a 12.00 h. y de 13.30 a 17.30 h., Ayuntamiento de Vileltoureix. Entrada gratuita

Künstlerische Begegnungen mit Christine Dupuy Trockenpastell & Jean-Pierre Courarie Alte Werkzeuge umgewandelt. Vernissage am 9. Juni um 18:30 Uhr im Ratssaal. Geöffnet von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr & 13:30 bis 17:30 Uhr Rathaus Vileltoureix. Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-05-30 par Val de Dronne