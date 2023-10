Randonnée La Cendrieucoise Lieu-dit Le Bourg Val de Louyre et Caudeau, 15 octobre 2023, Val de Louyre et Caudeau.

Val de Louyre et Caudeau,Dordogne

10ème édition de la randonnée « la Cendrieucoise ».

Inscription sur place (parking de l’espace culturel de Cendrieux), dès 7h30. Départ libre jusqu’à 9h30.

Circuit pédestre : 8 ou 15 km

Circuit VTT : 25/35/50 km

Circuit équestre : 15 ou 25 km.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Lieu-dit Le Bourg Parking Espace Culturel

Val de Louyre et Caudeau 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



10th edition of the « La Cendrieucoise » hike.

Registration on site (parking lot at the Cendrieux cultural center), from 7:30 am. Free departure until 9:30 am.

Walking circuit: 8 or 15 km

Mountain bike circuit: 25/35/50 km

Equestrian circuit: 15 or 25 km

10ª edición de la marcha « La Cendrieucoise ».

Inscripciones in situ (aparcamiento del centro cultural de Cendrieux), a partir de las 7.30 h. Salida libre hasta las 9.30 h.

Circuito a pie: 8 o 15 km

Circuito de bicicleta de montaña: 25/35/50 km

Circuito ecuestre: 15 o 25 km

10. Ausgabe der Wanderung « la Cendrieucoise ».

Anmeldung vor Ort (Parkplatz des Kulturraums von Cendrieux), ab 7:30 Uhr. Freier Start bis 9:30 Uhr.

Wanderstrecke: 8 oder 15 km

Mountainbike-Rundkurs: 25/35/50 km

Reitstrecke: 15 oder 25 km

Mise à jour le 2023-10-02 par OT de Périgueux