Marché de Noël de Tursac Lieu-dit Le Bourg Tursac, 9 décembre 2023, Tursac.

Tursac,Dordogne

Marché de noël de 14h à 18h. Conte pour enfants à 17h. Concert du groupe Becaflor (duo violon / guitare) à 20h (5€). Crêpes et buvette. Maquillage. Manège artisanal..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

Lieu-dit Le Bourg Salle des fêtes

Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market from 2pm to 6pm. Storytelling for children at 5pm. Concert by the Becaflor group (violin/guitar duo) at 8pm (5?). Pancakes and refreshments. Face painting. Artisanal merry-go-round.

Mercado navideño de 14:00 a 18:00 horas. Cuentacuentos para niños a las 17 h. Concierto del grupo Becaflor (dúo de violín y guitarra) a las 20.00 h. (¿5?). Tortitas y refrescos. Pintacaras. Feria de artesanía.

Weihnachtsmarkt von 14 bis 18 Uhr. Märchen für Kinder um 17 Uhr. Konzert der Gruppe Becaflor (Duo Geige/Gitarre) um 20 Uhr (5?). Crêpes und Getränke. Kinderschminken. Kunsthandwerkliches Karussell.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère