Vide-grenier de Taillecavat Lieu-dit Le Bourg Taillecavat, 3 septembre 2023, Taillecavat.

Taillecavat,Gironde

Venez déambuler dans les rues autour de l’église de Taillecavat pour chiner au vide-grenier du village..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . EUR.

Lieu-dit Le Bourg

Taillecavat 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and stroll the streets around Taillecavat church to bargain at the village garage sale.

Venga a pasear por las calles que rodean la iglesia de Taillecavat para regatear en la venta de garaje del pueblo.

Schlendern Sie durch die Straßen rund um die Kirche von Taillecavat, um auf dem Flohmarkt des Dorfes nach Schnäppchen zu stöbern.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT de l’Entre-deux-Mers