Soirée potée corrézienne Lieu-dit Le Bourg Saint-Sulpice-les-Bois, 2 décembre 2023, Saint-Sulpice-les-Bois.

Saint-Sulpice-les-Bois,Corrèze

Le Foyer Rural de Saint Sulpice les Bois organise une soirée potée corrézienne avec au menu : soupe campagnarde, potée corrézienne, fromage, panna cotta aux myrtilles et pain cuit au feu de bois.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Lieu-dit Le Bourg

Saint-Sulpice-les-Bois 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Foyer Rural de Saint Sulpice les Bois is organizing a « potée corrézienne » evening with the following menu: country soup, « potée corrézienne », cheese, blueberry panna cotta and wood-fired bread

El Foyer Rural de Saint Sulpice les Bois organiza una velada de « potée corrézienne » con el siguiente menú: sopa campestre, « potée corrézienne », queso, panna cotta de arándanos y pan a la leña

Das Foyer Rural von Saint Sulpice les Bois organisiert einen Abend mit Eintopf aus der Corrèze. Auf dem Menü stehen: Landessuppe, Eintopf aus der Corrèze, Käse, Panna cotta mit Heidelbeeren und Brot aus dem Holzofen

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze