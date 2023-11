Initiation au jeu de rôle Lieu-dit Le Bourg Saint-Pierre-de-Frugie, 9 décembre 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

Vous avez toujours rêvé de vivre une aventure, de devenir un mage maléfique, un zombie amoureux, une guerrière guérisseuse ou un troll de la forêt … Ouvre les portes de l’imaginaire et laisse toi guider dans le jeu de rôle..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Lieu-dit Le Bourg biliothèque

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Have you always dreamed of living an adventure, becoming an evil mage, a zombie in love, a warrior healer or a forest troll? Open the doors to your imagination and let yourself be guided through the role-playing game.

¿Siempre has soñado con vivir una aventura, convertirte en un mago malvado, un zombi enamorado, un guerrero sanador o un troll del bosque? Abre las puertas a tu imaginación y déjate guiar a través del juego de rol.

Du hast schon immer davon geträumt, ein Abenteuer zu erleben, ein böser Magier, ein verliebter Zombie, eine heilkundige Kriegerin oder ein Waldtroll zu werden … Öffne die Türen der Fantasie und lass dich durch das Rollenspiel führen.

Mise à jour le 2023-11-24 par Isle-Auvézère