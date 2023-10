Fête d’halloween Lieu-dit Le Bourg Saint-Pierre-de-Frugie, 28 octobre 2023, Saint-Pierre-de-Frugie.

Saint-Pierre-de-Frugie,Dordogne

Lorsque le soleil se repose sous l’horizon, les portes du royaume magique s’entrouvrent, révélant un grimoire de sorts pour notre fête enchanteresse.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 20:00:00. .

Lieu-dit Le Bourg Salle de la Mairie – Bibliothèque

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As the sun rests below the horizon, the doors to the magical kingdom open, revealing a grimoire of spells for our enchanted party

Cuando el sol se oculta en el horizonte, las puertas del reino mágico se abren, revelando un grimorio de hechizos para nuestra fiesta encantada

Wenn die Sonne unter dem Horizont ruht, öffnen sich die Tore des magischen Königreichs einen Spalt breit und enthüllen ein Grimoire mit Zaubersprüchen für unser bezauberndes Fest

Mise à jour le 2023-10-16 par Isle-Auvézère