Spectacle de l’Atelier théâtre Enfants – « Bayeux » – la Tapisserie & la Bataille Lieu-dit Le Bourg, 18 juin 2023, Saint-Méard-de-Drône.

Saint-Méard-de-Drône,Dordogne

Spectacle de l’Atelier théâtre Enfants de St Méard de Drône et des Enfants des centres de loisirs de St Pardoux de Drône et Verteillac – « Bayeux » – la Tapisserie & la Bataille . Avec le concours de l’Académie d’escrime artistique l’Ame des Armes.

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 13:00:00. .

Lieu-dit Le Bourg Salle des Fêtes

Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Performance by the Children’s Theatre Workshop of St Méard de Drône and the children of the leisure centers of St Pardoux de Drône and Verteillac – « Bayeux » – the Tapestry & the Battle. With the help of the artistic fencing academy l’Ame des Armes

Espectáculo del Taller de Teatro Infantil de St Méard de Drône y de los niños de los centros de ocio de St Pardoux de Drône y Verteillac – « Bayeux » – el Tapiz y la Batalla. Con la ayuda de la academia de esgrima artística l’Ame des Armes

Aufführung des Atelier théâtre Enfants de St Méard de Drône und der Kinder der Freizeitzentren von St Pardoux de Drône und Verteillac – « Bayeux » – der Wandteppich & die Schlacht . Mit Unterstützung der Kunstfecht-Akademie l’Ame des Armes

Mise à jour le 2023-05-23 par Val de Dronne