Marché de Noël de Saint Léon sur Vézère Lieu-dit Le Bourg Saint-Léon-sur-Vézère, 16 décembre 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

Marché de Noël dans le bourg de saint Léon-sur-Vézère. Présence d’une quinzaine d’artisans locaux. Présence du Père noël dimanche à 15h30..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . EUR.

Lieu-dit Le Bourg

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market in the village of Saint Léon-sur-Vézère. Around fifteen local craftspeople will be present. Santa Claus on Sunday at 3.30pm.

Mercado navideño en el pueblo de Saint Léon-sur-Vézère. Estarán presentes una quincena de artesanos locales. Papá Noel estará presente el domingo a las 15.30 h.

Weihnachtsmarkt in der Ortschaft Saint Léon-sur-Vézère. Etwa 15 lokale Kunsthandwerker sind anwesend. Der Weihnachtsmann ist am Sonntag um 15.30 Uhr anwesend.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère