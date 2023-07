Rando gourmande Lieu Dit le Bourg (Saint-Laurent-des-Bât Val de Louyre et Caudeau, 5 août 2023, Val de Louyre et Caudeau.

Val de Louyre et Caudeau,Dordogne

Samedi 5 août 2023 à partir de 18h30 à Saint-Laurent des Bâtons

Rando gourmande d’environ 8km

Apportez vos verres et couverts

Sur inscriptions.

Lieu Dit le Bourg (Saint-Laurent-des-Bât

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, August 5, 2023 from 6:30pm at Saint-Laurent des Bâtons

8km gourmet hike

Bring your glasses and cutlery

On registration

Sábado 5 de agosto de 2023 a partir de las 18.30 h en Saint-Laurent des Bâtons

Paseo gastronómico de unos 8 km

Traiga sus vasos y cubiertos

En la inscripción

Samstag, 5. August 2023 ab 18:30 Uhr in Saint-Laurent des Bâtons

Gourmetwanderung von ca. 8 km Länge

Bringen Sie Ihre Gläser und Ihr Besteck mit

Auf Anmeldungen

Mise à jour le 2023-07-04 par OT de Périgueux