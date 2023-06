Journée festive Lieu-dit Le Bourg Saint-Amand-Magnazeix, 8 juillet 2023, Saint-Amand-Magnazeix.

Saint-Amand-Magnazeix,Haute-Vienne

Vide grenier, marché de producteurs et artisans locaux, concours de pétanque (inscription à partir de 13h, jet du but à 14h), repas cochon grillé à la broche sur réservation à partir de 19h, soirée karaoké et feu d’artifice..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 23:30:00. EUR.

Lieu-dit Le Bourg

Saint-Amand-Magnazeix 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Flea market, local producers’ and craftsmen’s market, pétanque competition (registration from 1pm, goal thrown at 2pm), spit-roasted pig dinner on reservation from 7pm, karaoke evening and fireworks.

Mercadillo, mercado de productores y artesanos locales, competición de petanca (inscripción a partir de las 13.00 h, lanzamiento de la diana a las 14.00 h), cena de cochinillo asado (previa reserva) a partir de las 19.00 h, noche de karaoke y fuegos artificiales.

Vide grenier, Markt mit lokalen Produzenten und Handwerkern, Boule-Wettbewerb (Anmeldung ab 13 Uhr, Zielwurf um 14 Uhr), gegrilltes Schwein am Spieß (Reservierung ab 19 Uhr), Karaoke-Abend und Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-06-24 par OT Pays du Haut Limousin