Christmas Carols Lieu-dit Le Bourg Port-Bail-sur-Mer, 4 décembre 2023, Port-Bail-sur-Mer.

Port-Bail-sur-Mer,Manche

Chants en anglais et en français Avec la participation de la chorale Intermede.

Quête en faveur des Restos du Coeur et de l’Association pour le développement des soins palliatifs en Normandie-Cotentin durant l’entracte.

Dégustation vin chaud.

Rendez-vous à l’église de St-Lo-d’Ourville..

2023-12-10 16:00:00 fin : 2023-12-10 . .

Lieu-dit Le Bourg Saint-Lô d’Ourville

Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie



With the participation of the Intermede choir.

During the intermission, a collection will be taken in aid of Restos du Coeur and the Association pour le développement des soins palliatifs en Normandie-Cotentin.

Mulled wine tasting.

Meet at St-Lo-d’Ourville church.

Con la participación del coro Intermede.

Colecta en beneficio de Restos du Coeur y de la Association pour le développement des soins palliatifs en Normandie-Cotentin durante el intermedio.

Degustación de vino caliente.

Encuentro en la iglesia de St-Lo-d’Ourville.

Lieder auf Englisch und Französisch Unter Mitwirkung des Chors Intermede.

Kollekte zugunsten der Restos du Coeur und der Association pour le développement des soins palliatifs en Normandie-Cotentin in der Pause.

Glühweinverkostung.

Treffpunkt in der Kirche von St-Lo-d’Ourville.

