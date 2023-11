Le cours du soir, conté par Daniel Chavaroche Lieu-dit Le Bourg Lacropte, 2 décembre 2023, Lacropte.

Lacropte,Dordogne

Une galerie de portraits de ces « élèves adultes » d’un bourg rural.

Dans le petit village où je suis arrivé, l’amicale laïque organisait un cours du soir pour les adultes. Jeune instituteur tout fraîchement nommé, je m’y suis collé, un peu forcé au début, et puis avec le temps, j’y ai pris goût. Ainsi, de septembre à mars, une fois par se-maine, sur le coup de 20 h, j’ouvrais ma classe unique à de grands élèves qui s’asseyaient aux places de mes pitchous. Il y avait là Na-sou un peu paumé, Arlette emplumée de Sergent-Major, Nicole et Eve les « barbèques », Gilou qui venait de réussir son BEPC, Zette et son nouvel époux, Jésus Christ rattrapé par un passé très agité ou encore ce monsieur venu nous raconter son Certif’ d’après la guerre de 1914… tous croisés au cours du soir, dans ma classe unique de village. Un petit monde finalement très grand et surtout très attachant.

Daniel CHAVAROCHE.

Lieu-dit Le Bourg

Lacropte 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A portrait gallery of these « adult pupils » from a rural village.

In the little village where I arrived, the Amicale laïque organized an evening class for adults. As a young, newly-appointed teacher, I took it on, a little forcibly at first, but as time went by, I got the hang of it. So, from September to March, once a week, at the stroke of 8 p.m., I opened my single classroom to older pupils who sat in the seats of my pitchous. There was Na-sou, a little lost, Arlette with her Sergeant-Major’s feathers, Nicole and Eve the « barbèques », Gilou who had just passed his BEPC, Zette and her new husband, Jésus Christ caught up with a very troubled past, and this gentleman who came to tell us about his Certif? after the 1914 war? all of whom I had met in evening classes, in my unique village classroom. It’s a small world, but a very big one, and above all, a very endearing one.

Daniel CHAVAROCHE

Una galería de retratos de estos « alumnos adultos » en un pueblo rural.

En el pequeño pueblo al que llegué, la Amicale laïque organizaba una clase nocturna para adultos. Como joven profesor recién nombrado, me hice cargo, un poco a la fuerza al principio, pero con el tiempo le cogí el tranquillo. Así que, de septiembre a marzo, una vez a la semana, al filo de las ocho de la tarde, abrí mi única clase a alumnos mayores que se sentaban en los asientos de mi pitchous. Allí estaban Na-sou, un poco perdida, Arlette con sus plumas de sargento mayor, Nicole y Eve las « barbèques », Gilou que acababa de aprobar su BEPC, Zette y su nuevo marido, Jésus Christ atrapado en un pasado muy turbulento, o incluso este señor que vino a hablarnos de su Certif… después de la guerra de 1914… a todos los cuales había conocido en las clases nocturnas de mi clase individual de pueblo. Al final, era un mundo pequeño, pero muy grande y, sobre todo, muy entrañable.

Daniel CHAVAROCHE

Eine Porträtgalerie dieser « erwachsenen Schüler » in einem ländlichen Dorf.

In dem kleinen Dorf, in das ich kam, organisierte die Amicale laïque einen Abendkurs für Erwachsene. Als frischgebackener Lehrer habe ich mich an die Arbeit gemacht, anfangs ein wenig gezwungen, aber mit der Zeit fand ich Gefallen daran. Von September bis März öffnete ich einmal pro Woche um 20 Uhr meine Einzelklasse für große Schüler, die sich auf die Plätze meiner Kinder setzten. Da waren der etwas verwirrte Na-sou, Arlette, die wie ein Hauptfeldwebel aussah, Nicole und Eve, die « Barbèques », Gilou, der gerade sein BEPC bestanden hatte, Zette und ihr neuer Ehemann, Jesus Christus, der von einer sehr bewegten Vergangenheit eingeholt wurde, oder auch dieser Herr, der uns von seinem Zertifikat nach dem Krieg von 1914 erzählte… Sie alle waren mir in der Abendschule in meiner einzigen Dorfklasse begegnet. Eine kleine Welt, die letztlich sehr groß und vor allem sehr liebenswert ist.

Daniel CHAVAROCHE

