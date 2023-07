Balade du Lundi – VTT ou Marche Nordique Lieu-dit Le Bourg La Chapelle-Montabourlet, 3 juillet 2023, La Chapelle-Montabourlet.

La Chapelle-Montabourlet,Dordogne

Le centre Sport Nature de Montagrier, vous propose 2 heures de découverte de paysages à VTT 15 km ou Marche nordique 10 km accompagnée par un Moniteur diplômé. Accessible des 12 ans. Gratuit..

2023-07-03 fin : 2023-07-03 . .

Lieu-dit Le Bourg Mairie

La Chapelle-Montabourlet 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Montagrier’s Sport Nature center offers 2 hours of landscape discovery on a 15 km mountain bike or a 10 km Nordic walk accompanied by a qualified instructor. Accessible from age 12. Free admission.

El centro Sport Nature de Montagrier le propone 2 horas de descubrimiento de la naturaleza en bicicleta de montaña de 15 km o marcha nórdica de 10 km acompañado por un monitor cualificado. Abierto a niños a partir de 12 años. Entrada gratuita.

Das Zentrum Sport Nature in Montagrier bietet Ihnen zwei Stunden lang die Möglichkeit, die Landschaft zu entdecken: Mountainbike 15 km oder Nordic Walking 10 km, begleitet von einem diplomierten Lehrer. Zugänglich ab 12 Jahren. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-06-16 par Val de Dronne