Marche Rose Lieu-dit Le Bourg Fontet, 15 octobre 2023, Fontet.

Fontet,Gironde

Marche rose de 8km, boucle autour de Fontet à Hure. Organisée par les deux mairies.

A pied, à vélo, en trottinette… Ouvert à tous et à tous les styles.

Départ 9h15 de la mairie de Fontet.

10h petit-déjeuner offert par la mairie de Hure à sa salle des fêtes.

Arrivé à la salle des fêtes de Fontet estimé à 12h pour un apéritif offert par la commune.

(parcours expliqué sur le flyer et balisé)

Les fonds seront reversé à des établissement de gironde luttant contre le cancer du sein..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 14:00:00. .

Lieu-dit Le Bourg Mairie de Fontet

Fontet 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



8km pink walk, loop around Fontet à Hure. Organized by the two town halls.

On foot, bike, scooter… Open to all and all styles.

Departure 9.15am from Fontet town hall.

10am breakfast hosted by Hure town hall.

Arrival at Fontet village hall estimated at 12pm for an aperitif offered by the commune.

(route explained on the flyer and signposted)

Funds raised will be donated to the Gironde Breast Cancer Foundation.

Marcha rosa de 8 km, bucle alrededor de Fontet à Hure. Organizado por los dos ayuntamientos.

A pie, en bicicleta, en patinete… Abierto a todos y a todos los estilos.

Salida a las 9.15 h del ayuntamiento de Fontet.

desayuno a las 10h en el Ayuntamiento de Hure.

Llegada al ayuntamiento de Fontet prevista a las 12h para un aperitivo ofrecido por el ayuntamiento.

(recorrido explicado en el folleto y señalizado)

Los fondos recaudados se donarán a los establecimientos de la Gironda que luchan contra el cáncer de mama.

Rosa Wanderung von 8 km, Rundweg um Fontet à Hure. Organisiert von den beiden Stadtverwaltungen.

Zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Roller… Offen für alle und für alle Stile.

Abfahrt 9:15 Uhr am Rathaus von Fontet.

10 Uhr Frühstück, das vom Bürgermeisteramt Hure in dessen Festsaal angeboten wird.

Ankunft im Festsaal von Fontet geschätzt um 12 Uhr für einen von der Gemeinde angebotenen Aperitif.

(Die Strecke wird auf dem Flyer erklärt und ist ausgeschildert)

Die Gelder werden an Einrichtungen in der Gironde gespendet, die gegen Brustkrebs kämpfen.

