Terra Aventura : ‘Trappe-moi si tu peux ! Lieu-dit Le Bourg Échourgnac, 1 juillet 2023, Échourgnac.

Échourgnac,Dordogne

Tèrra Aventura est une activité ludique à destination des curieux de tous âges. Découvrez le territoire grâce à différents parcours en compagnie des Poï’z, des petites créatures qui habitent secrètement notre région. A vous de résoudre les énigmes pour les capturer et les collectionner..

Lieu-dit Le Bourg

Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Terra Aventura is a geocaching in the nature.

Tèrra Aventura es una actividad divertida para curiosos de todas las edades. Descubra la zona a través de diferentes rutas en compañía de los Poï’z, pequeñas criaturas que habitan en secreto nuestra región. De ti depende resolver los enigmas para capturarlos y recogerlos.

Tèrra Aventura ist eine spielerische Aktivität für Neugierige jeden Alters. Entdecken Sie die Gegend auf verschiedenen Parcours in Begleitung der Poï’z, kleiner Kreaturen, die heimlich unsere Region bewohnen. Es liegt an Ihnen, die Rätsel zu lösen, um sie einzufangen und zu sammeln.

