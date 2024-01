Calligraphie à Saint Amand de Coly Lieu-dit Le Bourg Coly-Saint-Amand, samedi 16 mars 2024.

Coly-Saint-Amand Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 16:30:00

10h – 16h30. Calligraphie latine ancienne et contemporaine. Plumes, encres et créations. Initiation et perfectionnement. 15€ la journée.

Calligraphie latine ancienne et contemporaine.

Plumes, encres et créations. Initiation et perfectionnement.

Techniques, supports et outils variés. Apprentissage et projet individualisés.

Matériel fourni.

Ouvert à tous. Inscription obligatoire

EUR.

Lieu-dit Le Bourg Salle du vieil hôpital – 1er étage

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère