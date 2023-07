Journées européennes du patrimoine à Cahuzac Lieu-dit Le Bourg Cahuzac, 17 septembre 2023, Cahuzac.

Cahuzac,Lot-et-Garonne

Visite libre de l’église du XVIème siècle avec ses peintures murales, du château et des caves de l’ancien couvent. Jeux ludiques et instructifs dans le village..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Lieu-dit Le Bourg

Cahuzac 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Free visit of the 16th century church with its mural paintings, the castle and the cellars of the old convent. Fun and educational games in the village.

Visita libre de la iglesia del siglo XVI con sus pinturas murales, el castillo y las bodegas del antiguo convento. Juegos lúdicos y educativos en el pueblo.

Freie Besichtigung der Kirche aus dem 16. Jahrhundert mit ihren Wandmalereien, des Schlosses und der Keller des ehemaligen Klosters. Spielerische und lehrreiche Spiele im Dorf.

