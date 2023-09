Journées Médiévales au Château de Biron Lieu-dit Le Bourg Biron, 29 octobre 2023, Biron.

Biron,Dordogne

Sur les traces des grands bâtisseurs

Dans la cour du château, nous vous invitons à un voyage dans le temps pour inaugurer l’arrivée de la Piéta du « Maître de Biron » :

-Rencontre avec un Tailleur de pierres, Alex Perrouin : Animation et démonstration de sculptures médiévale.

-Les Compagnons d’Azur, vous découvrirez l’incroyable talent des bâtisseurs du Moyen-âge.

-L’Orientissime Jean Dubois vous présentera l’univers passionnants des armes médiévales à travers les continents…

-Dans la Aula du Château, nous vous invitons à la table des seigneurs de Biron.

-Conférence sur l’histoire de LA PIETA de Biron à 17h Cette œuvre magistrale de l’histoire de l’art a su préserver de nombreux mystères… Venez découvrir sa fascinante histoire son ancrage dans l’histoire de l’art, et admirer l’extraordinaire travail de l’atelier des fac-similés du Périgord….

2023-10-29 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

Lieu-dit Le Bourg

Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In the footsteps of the great builders

In the château courtyard, we invite you on a journey back in time to inaugurate the arrival of the Piéta by the « Master of Biron »:

-Meet stone-cutter Alex Perrouin: entertainment and demonstration of medieval sculpture.

-Les Compagnons d?Azur: discover the incredible talent of medieval builders.

-L?Orientissime Jean Dubois will introduce you to the fascinating world of medieval weapons across the continents?

-In the Aula du Château, we invite you to sit at the table of the Lords of Biron.

-Conference on the history of LA PIETA de Biron at 5pm This masterpiece of art history has preserved many mysteries? Come and discover its fascinating history, its roots in art history, and admire the extraordinary work of the Périgord facsimile workshop?

Tras las huellas de los grandes constructores

En el patio del castillo, le invitamos a un viaje en el tiempo para inaugurar la llegada de la Piéta del « Maestro de Biron »:

-Conozca a Alex Perrouin, cantero: animación y demostración de escultura medieval.

-Les Compagnons d’Azur: descubra el increíble talento de los constructores de la Edad Media.

-L’Orientissime Jean Dubois le introducirá en el fascinante mundo de las armas medievales a través de los continentes?

-En el Aula del Castillo, le invitamos a sentarse a la mesa de los Señores de Biron.

-Conferencia sobre la historia de LA PIETA de Biron a las 17:00 Esta obra maestra de la historia del arte ha conservado muchos misterios? Venga a descubrir su fascinante historia y su lugar en la historia del arte, y admire el extraordinario trabajo del taller de facsímiles del Périgord?

Auf den Spuren der großen Baumeister

Im Schlosshof laden wir Sie zu einer Zeitreise ein, um die Ankunft der Pietà des « Meisters von Biron » einzuweihen:

-Treffen mit dem Steinmetz Alex Perrouin: Animation und Vorführung mittelalterlicher Skulpturen.

-Die Compagnons d’Azur: Sie werden das unglaubliche Talent der Baumeister des Mittelalters entdecken.

-Der Orientissime Jean Dubois wird Ihnen die faszinierende Welt der mittelalterlichen Waffen auf allen Kontinenten vorstellen

-In der Aula des Schlosses laden wir Sie an die Tafel der Herren von Biron ein.

-Vortrag über die Geschichte von LA PIETA de Biron um 17 Uhr Dieses meisterhafte Werk der Kunstgeschichte hat viele Geheimnisse bewahrt Entdecken Sie seine faszinierende Geschichte, seine Verankerung in der Kunstgeschichte und bewundern Sie die außergewöhnliche Arbeit des Ateliers für Faksimiles aus dem Périgord

