Journées Portes Ouvertes Atelier d’Artiste de Pascale demolin Lieu-dit Le Bougayrou Lacave, 14 octobre 2023, Lacave.

Lacave,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

Née juste avant les années 70, j’ai grandi à une époque où les « travaux manuels » étaient encore une matière enseignée au collège Dans ma famille où rien ne se jette, j’apprends très vite à faire du neuf avec du vieux, en couture tout d’abord, puis en redonnant une seconde vie aux objets que je trouve dans la rue. En 2016, à la faveur d’un concours » la seconde vie des choses » organisé par le département du Lot, je remporte le prix des Lotois pour première planisphère réalisée uniquement à base de recyclage. Très influencée par les années 70 dont je suis passionnée, j’utilise la technique du fil tendu très tendance à cette époque, les papiers peints vintages et les couleurs tendances à cette époque, venez découvrir mon univers !.

Edition 2023, on the Cauvaldor territory, 27 Artists invite you into their studios to discover their universe

Born just before the 70s, I grew up at a time when « handicrafts » were still a subject taught in secondary school. In my family, where nothing is thrown away, I quickly learned to make new things out of old, first by sewing, then by giving a second life to objects I found in the street. In 2016, as part of a « second life for things » competition organized by the Lot department, I won the Lotois prize for my first planisphere made entirely from recycled materials. Highly influenced by my passion for the 70s, I use the « fil tendu » technique, which was very fashionable at the time, as well as vintage wallpapers and trendy colors. Come and discover my world!

En 2023, 27 artistas de la región de Cauvaldor le invitan a entrar en sus talleres para descubrir su mundo

Nacida poco antes de los años 70, crecí en una época en la que el « trabajo manual » aún era una asignatura que se impartía en la escuela secundaria. En mi familia, donde no se tira nada, aprendí rápidamente a hacer algo nuevo de algo viejo, primero cosiendo y luego dando una segunda vida a objetos que encontraba en la calle. En 2016, en el marco de un concurso organizado por el departamento de Lot, gané el premio Lotois por mi primer planisferio realizado íntegramente con materiales reciclados. Estoy muy influenciada por los años 70, que me apasionan, y utilizo la técnica del hilo tenso, muy de moda en aquella época, así como papeles pintados vintage y colores muy en boga entonces ¡Ven a descubrir mi mundo!

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

Ich bin kurz vor den 1970er Jahren geboren und in einer Zeit aufgewachsen, in der « Handarbeit » noch ein Unterrichtsfach in der Mittelschule war. In meiner Familie, in der nichts weggeworfen wird, lerne ich sehr schnell, aus Altem Neues zu machen, zunächst beim Nähen und dann, indem ich Gegenständen, die ich auf der Straße finde, ein zweites Leben verleihe. Im Jahr 2016 gewann ich im Rahmen des Wettbewerbs « La seconde vie des choses » (Das zweite Leben der Dinge), der vom Département Lot organisiert wurde, den Preis der Lotois für meine erste Weltkugel, die ausschließlich aus Recyclingmaterial hergestellt wurde. Ich bin sehr von den 70er Jahren beeinflusst, für die ich eine Leidenschaft habe, und verwende die Technik des gespannten Fadens, die zu dieser Zeit sehr angesagt war, Vintage-Tapeten und die Farben, die zu dieser Zeit angesagt waren. Entdecken Sie meine Welt!

