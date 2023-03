Visite du château du Boschet Lieu-dit Le Boschet Bourg-des-Comptes Catégories d’Évènement: Bourg-des-Comptes

Ille-et-Vilaine . Niché dans la campagne, le château du Boschet est l’œuvre de Monsieur de Lescouët, courtisan à la cour du Roi Soleil demeuré protestant dans son cœur. Cette demeure exceptionnelle offre une escalier monumental en tuffeau, une chambre en boiseries Louis XV réalisée sur le modèle de celle de Madame de Pompadour. Son jardin à la française offre des théâtres de verdure, des terrasses, un labyrinthe, un potager.

Le Château du Boschet est un véritable voyage dans le temps dans l’univers d’un courtisan. lechateauduboschet@gmail.com +33 6 48 51 36 73 http://www.chateauduboschet.fr/ Lieu-dit Le Boschet Le Boschet du Château Bourg-des-Comptes

