Rencontre-Dédicace au Moulin Blanchard Lieu-dit Le Blanchard Perche en Nocé, 22 juillet 2023, Perche en Nocé.

Perche en Nocé,Orne

Rencontre-Dédicace avec Anne Pastor pour son livre « La voix des femmes autochtones » Éditons Akinome.

Longtemps journaliste à France Inter, Anne Pastor dresse dans ce livre rédigé notamment grâce à une résidence aux Champ des Impossibles en 2021 le portrait de 40 femmes autochtones à travers le monde.

Elle présentera également dans le cadre des siestes sonores de l’été au Moulin Blanchard « La voix des arts », une

série de portraits sonores (7 mn chacun) de femmes autochtones et artistes de Guyane française, de Polynésie,

de Norvège et du Maroc. Dans les sociétés de tradition orale, la transmission des savoirs et de la culture est en effet un outil de résistance et d’émancipation des femmes.

Pratique : Moulin Blanchard à Nocé.

2023-07-22 16:00:00 fin : 2023-07-22 . .

Lieu-dit Le Blanchard Nocé

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie



Book signing with Anne Pastor for her book « La voix des femmes autochtones » Éditons Akinome.

A long-time journalist with France Inter, Anne Pastor’s book, written thanks to a residency at the Champ des Impossibles in 2021, profiles 40 indigenous women from around the world.

She will also be presenting « La voix des arts » as part of the summer sound siestas at Moulin Blanchard

series of sound portraits (7 mn each) of indigenous women and artists from French Guiana, Polynesia,

norway and Morocco. In societies with an oral tradition, the transmission of knowledge and culture is a tool of resistance and emancipation for women.

Practical info: Moulin Blanchard in Nocé

Firma de libros con Anne Pastor por su libro « La voix des femmes autochtones », publicado por Akinome.

El libro de Anne Pastor, periodista de France Inter durante muchos años, escrito gracias a una residencia en el Champ des Impossibles en 2021, presenta a 40 mujeres indígenas de todo el mundo.

También presentará « La voix des arts » dentro de las siestes sonores de verano en el Moulin Blanchard

una serie de retratos sonoros de 7 minutos de mujeres indígenas y artistas de la Guayana Francesa, Polinesia, Noruega y Marruecos,

noruega y Marruecos. En las sociedades de tradición oral, la transmisión de conocimientos y cultura es una herramienta de resistencia y emancipación para las mujeres.

Práctico: Moulin Blanchard en Nocé

Signierstunde mit Anne Pastor für ihr Buch « La voix des femmes autochtones » Éditons Akinome.

Anne Pastor, die lange Zeit als Journalistin für France Inter tätig war, porträtiert in diesem Buch, das sie vor allem dank eines Aufenthalts in Champ des Impossibles im Jahr 2021 verfasst hat, 40 indigene Frauen aus aller Welt.

Im Rahmen der siestes sonores de l’été au Moulin Blanchard wird sie außerdem « La voix des arts » vorstellen, eine

eine Reihe von Klangporträts (je 7 Min.) von indigenen Frauen und Künstlerinnen aus Französisch-Guayana, Polynesien,

aus Norwegen und Marokko. In Gesellschaften mit mündlicher Tradition ist die Weitergabe von Wissen und Kultur in der Tat ein Instrument des Widerstands und der Emanzipation der Frauen.

Praktische Informationen: Moulin Blanchard in Nocé

