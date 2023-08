Motocross du Motoclub de Treignac Lieu-dit Le Beau Séjour Treignac, 3 septembre 2023, Treignac.

Treignac,Corrèze

Le Motoclub de Treignac organise son traditionnel motocross. Buvette et restauration sur place. Entrée public 5€. Gratuit pour les moins de 12 ans. Inscription des pilotes sur “engage sport”..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 18:00:00. .

Lieu-dit Le Beau Séjour

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Motoclub de Treignac organizes its traditional motocross. Refreshments and catering on site. Public admission 5? Free for children under 12. Rider registration on ?engage sport?

El Motoclub de Treignac organiza su tradicional motocross. Bar y catering in situ. Entrada pública 5? Gratuita para menores de 12 años. Los pilotos deben inscribirse en « engage sport ».

Der Motoclub von Treignac organisiert sein traditionelles Motocross. Getränke und Verpflegung vor Ort. Eintritt für die Öffentlichkeit 5? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren. Anmeldung der Fahrer auf ?engage sport?

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze