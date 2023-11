Marché de Noël : English Garden Plants Lieu-dit L’Aunay Samson Rânes, 25 novembre 2023, Rânes.

Rânes,Orne

Transformation féerique de la pépinière English Garden plants :

Plus de 60 exposants, créateurs et artisans.

Musiciens franco-britanniques.

Salon de thé dans une ambiance magique.

Restauration sur place (« La Pause Galette » samedi et « Ma Petite Folie » dimanche).

Visite du père Noël..

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Lieu-dit L’Aunay Samson

Rânes 61150 Orne Normandie



Enchanting transformation of the English Garden plants nursery:

Over 60 exhibitors, designers and craftspeople.

Franco-British musicians.

Tearoom in a magical atmosphere.

On-site catering (« La Pause Galette » on Saturday and « Ma Petite Folie » on Sunday).

Visit from Santa Claus.

Una transformación mágica del vivero de plantas English Garden:

Más de 60 expositores, diseñadores y artesanos.

Músicos franco-británicos.

Tearoom en un ambiente mágico.

Catering in situ (« La Pause Galette » el sábado y « Ma Petite Folie » el domingo).

Visita de Papá Noel.

Märchenhafte Verwandlung der Baumschule English Garden plants :

Über 60 Aussteller, Designer und Kunsthandwerker.

Britisch-französische Musiker.

Teestube in einer magischen Atmosphäre.

Verpflegung vor Ort (« La Pause Galette » am Samstag und « Ma Petite Folie » am Sonntag).

Besuch des Weihnachtsmanns.

Mise à jour le 2023-11-23 par Argentan Intercom