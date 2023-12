Sortie patrimoine Lieu-dit Launay Ploubazlanec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Ploubazlanec Sortie patrimoine Lieu-dit Launay Ploubazlanec, 3 janvier 2024, Ploubazlanec. Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 15:00:00

fin : 2024-01-03 17:00:00 . Propice pour découvrir le littoral, cette période de fin d’année offre de magnifiques couleurs grâce à la lumière rasante de l’hiver. Propice également pour une sortie digestive en ces temps de fêtes !

Balade de 3-4 km sur les traces du passé de Ploubazlanec. La vie des pêcheurs d’Islande, le passage de célébrités historiques attirées par la singularité du site, mais aussi le patrimoine bâti (chapelle, manoirs,…). Aujourd’hui tournée vers la pêche côtière, le maraîchage et l’activité touristique venez découvrir la vie des ploubazlanecains. Voyagez sur plusieurs siècles ! .

Lieu-dit Launay Plage de Launay

Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-12 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Ploubazlanec Autres Code postal 22620 Lieu Lieu-dit Launay Adresse Lieu-dit Launay Plage de Launay Ville Ploubazlanec Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Lieu-dit Launay Ploubazlanec Latitude 48.80767 Longitude -3.02134 latitude longitude 48.80767;-3.02134

Lieu-dit Launay Ploubazlanec Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploubazlanec/