Journées du patrimoine: 40ème anniversaire de Lascaux 2 Lieu-dit Lascaux Montignac-Lascaux, 16 septembre 2023, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

Il y a 40 ans, le célèbre fac-similé de la grotte de Lascaux ouvrait ses portes au monde entier… Venez revivre et célébrer avec nous cette fabuleuse aventure !

Mini-conférences sur place.

Exposition rétrospective en extérieure.

Visite enrichie de la grotte..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 13:00:00. .

Lieu-dit Lascaux

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



40 years ago, the famous facsimile of the Lascaux cave opened its doors to the whole world? Come relive and celebrate this fabulous adventure with us!

Mini-conferences on site.

Outdoor retrospective exhibition.

Enhanced tour of the cave.

Hace 40 años, el famoso facsímil de la cueva de Lascaux abrió sus puertas al mundo entero? Venga a revivir y celebrar con nosotros esta fabulosa aventura

Miniconferencias in situ.

Exposición retrospectiva al aire libre.

Visita ampliada de la cueva.

Vor 40 Jahren öffnete das berühmte Faksimile der Höhle von Lascaux seine Türen für die ganze Welt? Erleben und feiern Sie mit uns dieses fabelhafte Abenteuer!

Mini-Vorträge vor Ort.

Retrospektive Ausstellung im Freien.

Erweiterte Besichtigung der Höhle.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère