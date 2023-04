Porte ouverte, à la Ferme Lait Pots d’Vaches Lieu-dit Larrouture Maspie-Lalonquère-Juillacq Maspie-Lalonquère-Juillacq Catégories d’Évènement: Maspie-Lalonquère-Juillacq

Pyrénées-Atlantiques Maspie-Lalonquère-Juillacq . EUR 0 0 Dans le cadre des fêtes locales, la Famille Larrouture vous ouvre les portes de leur ferme.

Producteur de crème glacée, sorbet et cosmétique artisanal à base de lait de vache.

Programme en cours d’élaboration. +33 7 70 22 51 89 Lait Pots d’Vaches Lait Pots d’vache

