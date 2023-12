Noël à la ferme de l’Aritoire Lieu-dit L’Aritoire La Madeleine-Bouvet, 1 décembre 2023, La Madeleine-Bouvet.

La Madeleine-Bouvet,Orne

Rencontre avec le Père Noël dans le studio photo de David Commenchal, dans un joli décor (1 photo HD / famille offerte)

Balades et câlineries avec les poneys de Tous à cheval /Poney club du champ brulé.

Goûter chaud avec l’ APE de l’école de la Donnette de Bretoncelles qui vous proposera crêpes, chocolat, café et vin chaud au profit des enfants de l’école.

Et les biquettes vous attendent pour se faire bichonner.

Savons & Cosmétiques, Mohair & Tricots, Saveurs locales… plein d’idées cadeaux et de surprises vous attendent à la boutique.

Entrée libre et gratuite.

La boutique est ouverte tous le mois de décembre le samedi de 10 à 12h et de 15h à 19h ainsi que le mercredi aux mêmes horaires pendant les vacances (visite libre et accès aux animaux pour les clients)..

2023-12-17 14:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Lieu-dit L’Aritoire

La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie



Soaps & Cosmetics, Mohair & Knitwear, Local flavors… lots of gift ideas and surprises await you at the boutique. Free entrance. Free access for animals.

Meet Santa Claus in his studio, shooting with David Commenchal (1 HD photo offered per family).

Pancakes and hot apple juice with « Les Galettes d’Adèle ». Pony ride with the Poney Club du Champ Brulé.

And during the Christmas vacations: store open every afternoon from Monday to Saturday from 3pm to 6pm – free visit and access to the animals for customers – guided tours by appointment.

Conozca a Papá Noel en el estudio fotográfico de David Commenchal, bellamente decorado (1 foto HD / familia gratis)

Paseos y mimos con los ponis de Tous à cheval /Poney club du champ brulé.

Merienda caliente con la APE de l’école de la Donnette de Bretoncelles, que ofrece crepes, chocolate, café y vino caliente para los escolares.

Y las biquettes esperan ser mimadas.

Jabones y cosméticos, artículos de mohair y punto, sabores locales… en la tienda le esperan un montón de ideas y sorpresas para regalar.

Entrada gratuita.

La tienda está abierta durante todo el mes de diciembre los sábados de 10h a 12h y de 15h a 19h, así como los miércoles en el mismo horario durante las vacaciones (visita y acceso a los animales gratuitos para los clientes).

Treffen mit dem Weihnachtsmann im Fotostudio von David Commenchal in einer schönen Umgebung (1 HD-Foto / Familie gratis)

Ausritte und Kuschelstunden mit den Ponys von Tous à cheval /Poney club du champ brulé.

Warmer Imbiss mit der EV der Schule La Donnette in Bretoncelles, die Ihnen Crêpes, Schokolade, Kaffee und Glühwein zugunsten der Schulkinder anbietet.

Und die Ziegen warten auf Sie, um sich verwöhnen zu lassen.

Seifen & Kosmetika, Mohair & Strickwaren, lokale Aromen… viele Geschenkideen und Überraschungen erwarten Sie in der Boutique.

Eintritt frei und kostenlos.

Der Laden ist den ganzen Dezember über samstags von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 19 Uhr sowie während der Ferien mittwochs zu denselben Zeiten geöffnet (freier Besuch und Zugang zu den Tieren für Kunden).

Mise à jour le 2023-11-28 par OT CdC Coeur du Perche