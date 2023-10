Portes ouvertes au Château La Rame Lieu-dit Larame Nord Sainte-Croix-du-Mont, 18 novembre 2023, Sainte-Croix-du-Mont.

Sainte-Croix-du-Mont,Gironde

Les 18 et 19 novembre prochain nous vous invitons à vivre un moment unique : une rencontre authentique et de proximité avec une véritable famille de vignerons indépendants (3 générations travaillent actuellement ensemble).

Ils vous raconteront leur histoire , vous transmettront leur passion, leurs valeurs, leur métier, leur savoir-faire. Au programme :

• Visite guidée gratuite pendant les portes ouvertes effectuée par l’un des membres de la famille.

• Vignoble certifié HVE 3, respectueux de l’environnement

• Dégustations des vins du Château La Rame (rouges, blancs secs , rosés, liquoreux )

o Dégustation de Vieux Millésimes (20 ans d’âge)

o Produits artisanaux régionaux –

o Coin Enfant

• Découverte d’un Terroir unique & exceptionnel (site géologique constitué de bancs d’huitres fossiles datant de l’ère tertiaire)

• Magnifique Panorama sur toute la vallée de la Garonne..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

Lieu-dit Larame Nord

Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On November 18 and 19, we invite you to experience a unique moment: an authentic, up-close encounter with a genuine family of independent winegrowers (3 generations are currently working together).

They’ll tell you their story, and pass on their passion, their values, their trade and their know-how. Program:

free guided tour during the open house, led by one of the family members.

? vineyard certified HVE 3, respectful of the environment

tastings of Château La Rame wines (red, dry white, rosé, sweet)

o Old vintages tasting (20 years old)

o Regional crafts –

o Children’s corner

discovery of a unique & exceptional terroir (geological site made up of fossilized oyster beds dating from the Tertiary era)

magnificent panoramic views over the entire Garonne valley.

Los días 18 y 19 de noviembre, le invitamos a vivir un momento único: un encuentro auténtico y cercano con una auténtica familia de viticultores independientes (3 generaciones trabajan juntas en la actualidad).

Le contarán su historia, compartirán su pasión, sus valores, su oficio y su saber hacer. En el programa:

visita guiada gratuita durante las jornadas de puertas abiertas, dirigida por uno de los miembros de la familia.

? viñedo certificado HVE 3, respetuoso con el medio ambiente

degustaciones de vinos del Château La Rame (tinto, blanco seco, rosado, dulce)

o Degustación de añadas antiguas (20 años)

o Productos artesanales regionales

o Rincón infantil

descubra un terruño único y excepcional (un yacimiento geológico formado por criaderos de ostras fosilizadas de la era terciaria)

? Magníficas vistas panorámicas sobre todo el valle del Garona.

Am 18. und 19. November laden wir Sie ein, einen einzigartigen Moment zu erleben: ein authentisches und hautnahes Treffen mit einer echten Familie von unabhängigen Winzern (3 Generationen arbeiten derzeit zusammen).

Sie werden Ihnen ihre Geschichte erzählen und Ihnen ihre Leidenschaft, ihre Werte, ihren Beruf und ihr Know-how vermitteln. Das Programm :

kostenlose Führung durch eines der Familienmitglieder während des Tags der offenen Tür.

weinberge mit HVE-3-Zertifizierung, umweltfreundlich

verkostung der Weine des Château La Rame (Rotwein, trockener Weißwein, Roséwein, Süßwein)

o Verkostung von Vieux Millésimes (20 Jahre alt)

o Regionale handwerkliche Produkte –

o Kinderecke

entdeckung eines einzigartigen und außergewöhnlichen Terroirs (geologische Stätte mit fossilen Austernbänken aus dem Tertiär)

? herrliches Panorama über das gesamte Garonne-Tal.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Cadillac-Podensac