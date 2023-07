Loto par le comité des fêtes de Lignières Lieu-dit L’Ange Blanc Lignières, 18 novembre 2023, Lignières.

Lignières,Cher

Passionnés de jeux de hasard ou simplement pour vous divertir, tentez de remporter un ou plusieurs lots avec ce loto proposé par le comité des fêtes de Lignières..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Lieu-dit L’Ange Blanc

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



Fans of games of chance or simply for entertainment, try to win one or more prizes with this lotto proposed by the festival committee of Lignières.

Aficionados a los juegos de azar o simplemente por entretenimiento, intenten ganar uno o varios premios con esta lotería ofrecida por la comisión de fiestas de Lignières.

Wenn Sie ein leidenschaftlicher Glücksspieler sind oder einfach nur Spaß haben wollen, versuchen Sie bei diesem Lotto, das vom Festkomitee von Lignières angeboten wird, einen oder mehrere Preise zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-02-16 par OT LIGNIERES