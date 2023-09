Concours amical chiens de troupeau Lieu-dit Lamouthe Lévignac-de-Guyenne Catégories d’Évènement: Lévignac-de-Guyenne

Friendly herding dog competition Competición amistosa de perros pastores Freundschaftswettbewerb Herdenhunde Mise à jour le 2023-09-12 par OT du Pays de Duras – CDT47 Détails Catégories d’Évènement: Lévignac-de-Guyenne, Lot-et-Garonne Autres Lieu Lieu-dit Lamouthe Adresse Lieu-dit Lamouthe Ville Lévignac-de-Guyenne Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Lieu-dit Lamouthe Lévignac-de-Guyenne latitude longitude 44.62967;0.21844

