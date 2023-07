Château Lagrézette Lieu-dit Lagrezette Caillac, 12 juillet 2023, Caillac.

Caillac,Lot

Vieux de plus de cinq siècles, le vignoble s’étend actuellement sur 90 hectares riches de ses 3 terroirs entièrement vendangés à la main.

Construit en 1992, notre chai souterrain gravitaire sur 3 niveaux est à lui seul une œuvre d’art alliant la modernité et l’esthétisme. Son architecture fait de lui, en effet, un lieu unique au monde.

Nous vous accueillerons sur la propriété pour une dégustation de nos crus d’exception, ainsi vous découvrirez notre domaine avec nos deux ateliers (réservations recommandées).

Vente à emporter, service d’expédition en direct de la propriété partout en France et à l’étranger..

Over five centuries old, the Domaine de Lagrezette vineyard only needed a passionate enthusiast to start life anew. Replanted and perfectly maintained, it now covers more than 90 hectares. Because wine is a living organism, its making requires special know-how and a technique which varies according to the year. 45 minute guided tours for individuals, guided tours for groups on reservation.

Con más de cinco siglos de antigüedad, el viñedo se compone actualmente de 90 hectáreas ricas y de sus 3 terrenos totalmente vendimiados a mano. Construida en 1992, nuestra bodega subterránea gravitacional de 3 niveles es por sí sola una obra de arte que combina la modernidad y la estética. Su arquitectura hace de ella, un lugar único en el mundo. Le acogeremos en la propiedad para que deguste nuestros vinos excepcionales, descubrirá así nuestra propiedad a través de nuestros dos talleres. (Reservas recomendadas) Venta para llevar, servicio de envío directo desde la propiedad a cualquier lugar de Francia y al extranjero. Visita y degustación gratuitas: Taller Descubrimiento/ Taller Iniciación

Die Weinberge sind über fünf Jahrhunderte alt und erstrecken sich heute über 90 Hektar mit drei verschiedenen Terroirs, die ausschließlich von Hand gelesen werden.

Der 1992 erbaute, unterirdische, dreistöckige Keller ist ein Kunstwerk, das Modernität und Ästhetik miteinander verbindet. Seine Architektur macht ihn zu einem einzigartigen Ort auf der Welt.

Wir begrüßen Sie auf dem Weingut zu einer Verkostung unserer außergewöhnlichen Weine und Sie können unser Weingut mit unseren beiden Workshops kennenlernen (Reservierung empfohlen).

Verkauf zum Mitnehmen, Versandservice direkt vom Weingut in ganz Frankreich und im Ausland.

