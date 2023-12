CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX DE CROSS-COUNTRY Lieu dit Lacan Saint-Mathieu-de-Tréviers Catégories d’Évènement: Hérault

fin : 2024-01-14 19:00:00 . Le Comité Départemental de l’Hérault d’Athlétisme organise, sous l’égide de la Fédération Française d’Athlétisme, avec le concours, de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, les Championnats Départementaux de Cross-Country. Des U10 à Masters, toutes les catégories sont représentées avec la possibilité de faire des Cross courts ou longs.

Au total, 450 coureurs sont attendus pour l’épreuve qui aura lieu au stade d’athlétisme de Saint-Mathieu-de-Tréviers, et qui servira de qualification pour les Championnats régionaux et de France. .

