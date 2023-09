Marché gourmand de Labarde Lieu-dit Labarde Saint-Cernin-de-Labarde, 12 août 2023, Saint-Cernin-de-Labarde.

Saint-Cernin-de-Labarde,Dordogne

Marché champêtre à 3 kilomètres d’Issigeac, au lieu-dit Labarde dans un cadre idyllique et une ambiance conviviale assurée, pour clôturer cette soirée un feux d’artifice sera tiré !!!

Présence de producteurs locaux et animation musicale. Possibilité de réserver votre table par téléphone.

Rendez-vous à ne pas manquer !!.

2023-08-12 fin : 2023-08-12 23:30:00.

Lieu-dit Labarde

Saint-Cernin-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Country market 3 kilometers from Issigeac, at Labarde, in an idyllic setting and a convivial atmosphere, with fireworks to round off the evening!

Local producers and musical entertainment. Table reservations by telephone.

An event not to be missed!

Mercado campestre a 3 km de Issigeac, en Labarde, en un entorno idílico y un ambiente acogedor, ¡con fuegos artificiales para rematar la velada!

Productores locales y animación musical. Puede reservar su mesa por teléfono.

Una cita ineludible

Markt auf dem Land 3 km von Issigeac entfernt, am Ort Labarde in einem idyllischen Rahmen und einer geselligen Atmosphäre garantiert, um diesen Abend mit einem Feuerwerk abzuschließen!!!

Präsenz lokaler Produzenten und musikalische Unterhaltung. Es besteht die Möglichkeit, telefonisch einen Tisch zu reservieren.

Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten!

Mise à jour le 2023-08-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides