Journées du patrimoine Lieu-dit La Vitrolle Limeuil, 17 septembre 2023, Limeuil.

Limeuil,Dordogne

Venez découvrir l’église Saint-Martin classée au titre des Monuments historiques, lors de visites guidées à 14h et à 16h.

Enfin, venez profiter d’un concert à 18h du duo DEVIN, au violon et au piano.

Informations: Gratuit visites. 10 € concert..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 19:30:00. .

Lieu-dit La Vitrolle

Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the listed Saint-Martin church, with guided tours at 2pm and 4pm.

Finally, enjoy a concert at 6pm by the DEVIN duo, violin and piano.

Information: Tours free. 10 ? concert.

Venga a descubrir la iglesia de Saint-Martin, declarada Monumento Histórico, en visitas guiadas a las 14:00 y 16:00 horas.

Por último, a las 18 h, concierto del dúo DEVIN, violín y piano.

Información: Visitas gratuitas. concierto a 10 ¤.

Entdecken Sie die unter Denkmalschutz stehende Kirche Saint-Martin bei Führungen um 14 Uhr und um 16 Uhr.

Um 18 Uhr findet ein Konzert des Duos DEVIN (Violine und Klavier) statt.

Informationen: Kostenlose Besichtigung. 10 ? Konzert.

