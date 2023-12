Championnats de Normandie de cyclo-cross Lieu-dit La Venerie Moyon Villages, 1 décembre 2023, Moyon Villages.

Moyon Villages,Manche

Rendez-vous le 17 décembre prochain au « Domaine de la Vénerie » à Moyon-Villages pour les Championnats de Normandie de cyclo-cross.

10h : U17.

11h : U15.

11h45 : U7 à U13.

14h15 : U19H, Master H, femmes.

15h : U23 et senior H.

Buvette et restauration sur place..

Lieu-dit La Venerie Moyon

Moyon Villages 50860 Manche Normandie



See you on December 17 at the « Domaine de la Vénerie » in Moyon-Villages for the Normandy cyclo-cross championships.

10 a.m.: U17.

11am: U15.

11.45am: U7 to U13.

2.15pm: U19H, Master H, women.

3pm: U23 and Senior H.

Refreshments and catering on site.

Los Campeonatos de Normandía de ciclocross se celebrarán el 17 de diciembre en el Domaine de la Vénerie de Moyon-Villages.

10h: Sub-17.

11h: Sub15.

11.45h: Sub7 a Sub13.

14h15: U19H, Master H, mujeres.

15.00 h: Sub23 y Senior H.

Bar y catering in situ.

Wir treffen uns am 17. Dezember in der « Domaine de la Vénerie » in Moyon-Villages zu den Meisterschaften der Normandie im Radcross.

10 Uhr: U17.

11 Uhr: U15.

11:45 Uhr: U7 bis U13.

14.15 Uhr: U19H, Master H, Frauen.

15:00 Uhr: U23 und Senioren H.

Getränke und Essen vor Ort.

