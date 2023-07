BALADE COMMENTEE « DECOUVERTE DE LA MARGERIDE » Lieu dit La Vachellerie Paulhac-en-Margeride, 19 juillet 2023, Paulhac-en-Margeride.

Paulhac-en-Margeride,Lozère

Le Copage vous convie le mercredi 19 juillet 2023 pour une balade commentée de 4.5 km à la découverte de la Margeride.

Rendez-vous à 14h à la Vachellerie – 48140 Paulhac-en-Margeride.

Réservation et renseignements au 06.73.79.53.29.

….

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR.

Lieu dit La Vachellerie

Paulhac-en-Margeride 48140 Lozère Occitanie



On Wednesday July 19, 2023, Copage invites you on a 4.5 km guided walk to discover the Margeride.

Meet at 2pm at La Vachellerie – 48140 Paulhac-en-Margeride.

Booking and information on 06.73.79.53.29.

…

El miércoles 19 de julio de 2023, Copage le invita a participar en un paseo guiado de 4,5 km para descubrir la Margeride.

Cita a las 14:00 en La Vachellerie – 48140 Paulhac-en-Margeride.

Reservas e información en el 06.73.79.53.29.

…

Le Copage lädt Sie am Mittwoch, den 19. Juli 2023, zu einer 4,5 km langen, kommentierten Wanderung ein, um die Margeride zu entdecken.

Treffpunkt ist um 14 Uhr in La Vachellerie – 48140 Paulhac-en-Margeride.

Reservierung und Informationen unter 06.73.79.53.29.

…

Mise à jour le 2023-07-12 par 48 – OT Margeride en Gevaudan