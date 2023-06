Festival Les Nuits des Forêts Lieu-dit La Trigalière Cottage Ambillou, 10 juin 2023, Ambillou.

Pensées comme une invitation à (re)découvrir la forêt proche de chez toi, les Nuits des Forêts oeuvrent à sensibiliser les citoyens à l’importance des forêts et proposent des rencontres insolites..

Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Conceived as an invitation to (re)discover the forests near you, the Nuits des Fore?ts are designed to raise public awareness of the importance of the forests and offer unusual encounters.

Concebidas como una invitación a (re)descubrir los bosques cercanos, las Nuits des Fore?ts pretenden sensibilizar al público sobre la importancia de los bosques y ofrecer encuentros insólitos.

Die Waldnächte sind eine Einladung, den Wald in deiner Nähe (neu) zu entdecken. Sie sollen das Bewusstsein für die Bedeutung des Waldes schärfen und ungewöhnliche Begegnungen ermöglichen.

Mise à jour le 2023-06-02 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE