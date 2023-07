Ferme collective de la Tournerie : Démonstration de chien de troupeaux et visite de la ferme Lieu-dit La Tournerie Coussac-Bonneval, 8 août 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Hélène et Jean-Claude présenteront le travail de conduite de troupeaux à l’aide du chien de la ferme, Némo, border collie. Une visite de ferme sera également organisée..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 . .

Lieu-dit La Tournerie

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Hélène and Jean-Claude will demonstrate how to herd cattle using the farm?s own border collie dog, Némo. A farm visit will also be organized.

Hélène y Jean-Claude harán una demostración de cómo arrear el ganado con el perro de la granja, Némo, un border collie. También habrá una visita guiada por la granja.

Hélène und Jean-Claude werden die Arbeit des Herdentreibens mithilfe des Hofhundes Nemo, einem Border Collie, vorstellen. Es wird auch ein Besuch auf dem Bauernhof organisiert.

