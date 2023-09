DEFI NATURE – DECOUVERTE D’UN ESPACE NATUREL SENSIBLE Lieu-dit « La Solitude » Bertrichamps, 7 octobre 2023, Bertrichamps.

Bertrichamps,Meurthe-et-Moselle

Devenez un « presque » naturaliste avec ces défis réalisables en famille, visant une découverte de l’environnement de l’écosystème particulier de la tourbière et de la forêt. Deux sessions de jeux à 10h et 14h avec l’Atelier vert et E.T.C.

Gratuit sur inscription en ligne : https://www.eventbrite.fr/e/billets-decouverte-dun-espace-naturel-sensible-defis-nature-a-bertrichamps-615596384357

Informations au 03 83 25 17 53. Tout public

Samedi 2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 16:00:00. 0 EUR.

Lieu-dit « La Solitude » rue de la solitude

Bertrichamps 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Become an « almost » naturalist with these family-friendly challenges, designed to help you discover the peat bog and forest ecosystems. Two game sessions at 10 a.m. and 2 p.m. with Atelier vert and E.T.C.

Free with online registration: https://www.eventbrite.fr/e/billets-decouverte-dun-espace-naturel-sensible-defis-nature-a-bertrichamps-615596384357

Information: 03 83 25 17 53

Conviértase en un « casi » naturalista con estos retos para toda la familia, diseñados para ayudarle a descubrir el entorno de la turbera y el ecosistema forestal. Dos sesiones de juego a las 10 h y a las 14 h con Atelier vert y E.T.C.

Gratuito con inscripción en línea: https://www.eventbrite.fr/e/billets-decouverte-dun-espace-naturel-sensible-defis-nature-a-bertrichamps-615596384357

Para más información, llame al 03 83 25 17 53

Werden Sie ein « Fast »-Naturforscher mit diesen Herausforderungen, die von der ganzen Familie bewältigt werden können und auf eine Entdeckung der Umwelt des besonderen Ökosystems des Torfmoors und des Waldes abzielen. Zwei Spielsitzungen um 10:00 und 14:00 Uhr mit dem Atelier vert und E.T.C.

Kostenlos nach Online-Anmeldung: https://www.eventbrite.fr/e/billets-decouverte-dun-espace-naturel-sensible-defis-nature-a-bertrichamps-615596384357

Informationen unter 03 83 25 17 53

Mise à jour le 2023-09-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS