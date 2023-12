MARCHÉ TRADITIONNEL AUX VERGERS DE LA ROUÉRIE Lieu-dit la Rouérie Gennes-Longuefuye, 17 décembre 2023 10:00, Gennes-Longuefuye.

Gennes-Longuefuye,Mayenne

Rendez-vous le dimanche 17 décembre aux Vergers de la Rouérie, pour le marché de noel traditionnel..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Lieu-dit la Rouérie

Gennes-Longuefuye 53200 Mayenne Pays de la Loire



Join us on Sunday December 17 at Vergers de la Rouérie for the traditional Christmas market.

Únase a nosotros el domingo 17 de diciembre en los Vergers de la Rouérie para asistir al tradicional mercado navideño.

Am Sonntag, dem 17. Dezember, findet in den Vergers de la Rouérie der traditionelle Weihnachtsmarkt statt.

Mise à jour le 2023-12-05 par eSPRIT Pays de la Loire