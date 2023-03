Portes Ouvertes Atelier de Lutherie JDP Lieu-dit La Rouale, 35210 Parcé, 1 avril 2023, Parcé.

Portes Ouvertes Atelier de Lutherie JDP 1 et 2 avril Lieu-dit La Rouale, 35210 Parcé

Thibaud, Luthier en Guitare spécialiste de la guitare électrique et du lapsteel (Guitare Hawaïenne) vous propose de vous faire découvrir son métier qui sublime le quotidien par la création et l’entretien d’instrument de musique.

Vous pourrez découvrir ses créations éco-responsable, des instruments fabriqués uniquement avec des bois Français ou issu de la récupération, et des finitions respectueuses de l’environnement.

Son atelier fraichement installé en pleine campagne de l’Ille-et-Vilaine (7 janvier) vous accueillera pour des démonstrations d’instruments des plus classique au plus insolite (Cigar Box Guitar…), vous pourrez échanger avec lui sur le bois, le son, le réglage de vos instruments et même essayer ses créations.

Lieu-dit La Rouale, 35210 Parcé La Rouale Parcé 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 04 13 20 »}, {« type »: « email », « value »: « jdpproject@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://jdpproject.wixsite.com/atelier-lutherie-jdp »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Luthier Guitare

Thibaud Mignon