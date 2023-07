Le Sacre Lieu-dit La Pommerie Val de Louyre et Caudeau, 26 juillet 2023, Val de Louyre et Caudeau.

Val de Louyre et Caudeau,Dordogne

Mercredi 26 Juillet

Le Sacre de Barbara Lecompte

La compagnie du Bélier avec le soutien du Souvenir Napoléonien, se produira dans la pièce de théâtre Le Sacre, de Barbara Lecompte, le 26 juillet au musée Napoléon du château de la Pommerie à Cendrieux.

Cette pièce relate l’opposition entre Dominique Vivant-Denon, premier directeur du Louvre et David, premier peintre de l’Empereur.

Dans le bureau de Denon au Louvre, sous l’œil de Benjamin Zix, jeune peintre de régiment, David et Denon s’affrontent. Les souvenirs sanglants de la Terreur les hantent encore et les divisent. Si leur participation à l’épopée impériale les rapproche, leur conception de l’Art et de l’artiste les opposent.

Fil rouge de leur discussion, le tableau du Sacre

► Cette mise en scène a bénéficié d’un mécénat de la Fondation Napoléon.

Château de la Pommerie

24380 – Cendrieux

Réservation : 05 53 03 24 03.

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . .

Lieu-dit La Pommerie

Val de Louyre et Caudeau 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Wednesday, July 26

The Rite of Barbara Lecompte

The Compagnie du Bélier, with the support of the Souvenir Napoléonien, will perform Barbara Lecompte’s play Le Sacre on July 26 at the Musée Napoléon in the Château de la Pommerie, Cendrieux.

The play recounts the opposition between Dominique Vivant-Denon, the Louvre?s first director, and David, the Emperor?s first painter.

In Denon?s office at the Louvre, under the eye of Benjamin Zix, a young regimental painter, David and Denon clash. The bloody memories of the Terror still haunt and divide them. While their participation in the imperial epic brought them closer together, their conception of art and the artist opposed them.

The red thread of their discussion is the painting of Le Sacre

? This production was sponsored by the Fondation Napoléon.

Château de la Pommerie

24380 ? Cendrieux

Reservations: 05 53 03 24 03

Miércoles 26 de julio

Rito de Barbara Lecompte

La Compagnie du Bélier, con el apoyo del Souvenir Napoléonien, representará la obra Le Sacre de Barbara Lecompte el 26 de julio en el Musée Napoléon del Château de la Pommerie de Cendrieux.

La obra narra el enfrentamiento entre Dominique Vivant-Denon, primer director del Louvre, y David, primer pintor del Emperador.

En el despacho de Denon en el Louvre, bajo la mirada de Benjamin Zix, un joven pintor del regimiento, David y Denon se enfrentan. Los sangrientos recuerdos del Terror aún les persiguen y les dividen. Mientras que su participación en la epopeya imperial los acerca, su concepción del arte y del artista los enfrenta.

El hilo conductor de sus discusiones es el cuadro del Rito del Corpus Christi

? Esta producción ha sido patrocinada por la Fundación Napoleón.

Castillo de la Pommerie

24380 ? Cendrieux

Reservas: 05 53 03 24 03

Mittwoch, 26. Juli

Le Sacre von Barbara Lecompte

Die Compagnie du Bélier wird mit Unterstützung des Souvenir Napoléonien in dem Theaterstück Le Sacre von Barbara Lecompte am 26. Juli im Napoleonmuseum des Château de la Pommerie in Cendrieux auftreten.

Das Stück erzählt von der Opposition zwischen Dominique Vivant-Denon, dem ersten Direktor des Louvre, und David, dem ersten Maler des Kaisers.

In Denons Büro im Louvre, unter der Aufsicht von Benjamin Zix, einem jungen Regimentsmaler, stehen sich David und Denon gegenüber. Die blutigen Erinnerungen an die Schreckensherrschaft verfolgen sie noch immer und entzweien sie. Ihre Teilnahme am kaiserlichen Epos verbindet sie zwar, doch ihre Auffassung von Kunst und Künstlern steht im Widerspruch zueinander.

Der rote Faden ihrer Diskussion ist das Gemälde Sacre

? Diese Inszenierung wurde von der Napoleon-Stiftung gefördert.

Schloss von La Pommerie

24380 ? Cendrieux

Reservierung: 05 53 03 24 03

Mise à jour le 2023-07-15 par OT de Périgueux